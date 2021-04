Chaos bei der Union, Hinterzimmer par excellence bei den Grünen – so sah es am Wochenende vor der grünen Kandidatenkür aus: Am Montag (19. April 2021) will die Partei sich einigen, wer aus ihre Führungsduo bei der Bundestagswahl ins Rennen um die Kanzlerschaft geht: Robert Habeck (51) oder doch Annalena Baerbock (40)?

Wer hat die besten Chancen?

Es gibt eine Tendenz in Richtung Baerbock, hört Dlf-Hauptstadtkorrespondent Klaus Remme aus der Partei. Auch nach einer von zwei Umfragen sah es unter Parteimitgliedern zuletzt gut aus für eine Kandidatin Annalena Baerbock: Infratest dimap sah sie vorne, die Forschungsgruppe Wahlen beide gleichauf.

Was unterscheidet die beiden?

Bei politischen Inhalten oder Koalitionspräferenzen sieht Hauptstadtkorrespondent Klaus Remme keine nennenswerten Unterschiede. "Der Intellektuelle" und "die Handfeste", in diesem Tenor stellen Medien gerne die Unterschiede zwischen den Kandidaten dar. "Es sind zwei völlig unterschiedliche Typen, die sich vor allem in den letzten drei Jahren erfolgreich ergänzt haben", sagt Dlf-Hauptstadtkorrespondent Klaus Remme.

Der promovierte Philosoph Robert Habeck ist länger bekannt und hat bereits Erfahrung als Landesminister in Schleswig-Holstein. Er pflege vor allem kommunikativ einen anderen Stil als Baerbock. Die studierte Politologin ist rund zehn Jahre jünger und hat bislang keine Regierungserfahrung, was manche kritisieren. Sie habe sich allerdings seit ihrer Wahl zum Führungsduo der Partei mit Habeck 2018 Schritt für Schritt Augenhöhe erarbeitet, fachlich versiert, präzise in der Sprache bis zur Detailverliebtheit, so Remme. "Ich glaube, als politisches Angebot sind beide vom Typ her einfach sehr unterschiedlich." Innerparteilich seien beide überzeugend. "Ich glaube, nach dem oder der Besseren zu suchen, führt da ein bisschen in die Irre."

Profitieren die Grünen von der Uneinigkeit der Union?

Ein gelassener Ton, Konzentration aufs Wesentliche, das könnten die Grünen angesichts der schleppenden Kandidatenkür bei der Union besonders ausstrahlen, meint Dlf-Hauptstadtkorrespondent Klaus Remme. Die Partei fühlte sich so im Aufwind, dass sie sich sogar Sorge um die Konkurrenz leisten könne. Anfang der Woche (Montag, 12. April 2021) kritisierte Co-Chef Robert Habeck die Diskussionskultur in der Union und wünschte sich einen würdigen politischen Gegner:

"Wir brauchen zur Auseinandersetzung eine konservative Partei, die weiß, wer sie ist. Das Gefühl hatte man in den letzten Tagen nicht mehr. Und mit Blick auf die Personendiskussion möchte ich persönlich anmerken, dass die Häme, die Armin Laschet entgegengeschlagen ist, und der schnelle Umschwung von Achtung [...] zu Verachtung doch sehr bedenklich sind. Das ist ein Stil, den wir, ich, mir nicht zu eigen machen möchte, auch nicht für den kommenden Wahlkampf."

