Der CDU-Vorsitzende Laschet hat CSU-Chef Söder für einen fairen Umgang im Kampf um die Kanzlerkandidatur gedankt.

Es habe in den vergangenen Tagen eine sehr offene Debatte gegeben, sagte Laschet. Söder habe die Entscheidung über die Kandidatur in die Hände der CDU gelegt und gestern Abend sei der Moment der Entscheidung gewesen. Im Bundesvorstand hatten sich die Mitglieder mehrheitlich für Laschet als Kanzlerkandidat ausgesprochen. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident nannte das Egebnis ein deutliches Votum. Jetzt sei es wichtig, dass CDU und CSU als Team in die Bundestagswahl gingen.



Zwischen Laschet und Söder hatte es seit mehr als einer Woche einen offenen Machtkampf gegeben. Nach dem Votum des CDU-Vorstands erklärte der bayerische Ministerpräsident heute Mittag seinen Verzicht und sagte Laschet die Unterstützung der CSU zu.

