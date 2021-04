Der Co-Vorsitzende der SPD, Walter-Borjans, hat den Streit über die Kanzlerkandidatur in der Union kritisiert.

Es sei unverantwortlich, dass die persönlichen Ambitionen von CDU-Chef Laschet und dem CSU-Vorsitzenden Söder die Pandemiebekämpfung und die wichtige Diskussion über die Änderung des Infektionsschutzgesetzes überlagerten, sagte Walter-Borjans im Deutschlandfunk. Er sprach von einem "Gladiatorenkampf zulasten der Gesellschaft". Dieser schade auch dem Ansehen der Politik. Der CDU-Landesvorsitzende in Sachsen-Anhalt, Schulze, betonte, die Union könne sich keine weitere Woche ohne Ergebnis leisten. Zur Not müssten die Bundestagsfraktion oder Kreisvorsitzenden die Entscheidung treffen, sagte Schulze im Deutschlandfunk. Im Landesverband Sachsen-Anhalt gebe es jedenfalls eine klare Präferenz für Söder. Zuletzt erhielt Söder auch Rückhalt von der Jungen Union, die sich nach Angaben von JU-Chef Kuban mit großer Mehrheit für ihn aussprach. Im CDU-Landesverband Niedersachsen, der am Abend tagte, ergab sich laut der Nachrichtenagentur Reuters ein uneinheitliches Bild. Tenor sei gewesen, dass man beide Kandidaten unterstützen werde. Auch bei erneuten Beratungen hatten sich Laschet und Söder in der vergangenen Nacht nicht einigen können.

