Vertreter fast aller Parteien im Bundestag haben dem CDU-Vorsitzenden Laschet zur Kanzlerkandidatur für die Union gratuliert - darunter auch Grünen-Chefin Baerbock, die selbst seit gestern Kanzlerkandidatin ihrer Partei ist. Kritische Töne gab es etwa von der Linkspartei und der AfD.

Die Grünen-Vorsitzende sagte, sie setze auf einen fairen Wahlkampf um die Führung des Landes. Sie betonte zugleich, jetzt gehe es um Inhalte und "die nötigen Veränderungen". Als Beispiele nannte sie die Themen Klimaschutz, Digitalisierung und Bildung sowie das Ringen um gesellschaftlichen Zusammenhalt. Fraktionschef Hofreiter kritisierte, dass die Union "kein Verfahren" für die Nominierung ihres Kanzlerkandidaten gehabt habe.

Linke spricht von "Grabenkrieg"

Mit Blick auf die gemeinsame Koalition von CDU und FDP in Nordrhein-Westfalen erklärte Parteichef Lindner, es gebe viele inhaltliche Fragen, in denen die FDP mit Laschet übereinstimme.



Die Linke kritisierte die Entscheidung zur Kanzlerkandidatur als Grabenkrieg. Laschet sei - so Co-Parteichefin Hennig-Wellsow wörtlich - der maximale Krampfkandidat einer krisengeschüttelten und von Korruption gebeutelten Union. Der Vorsitzende der AfD, Meuthen, betonte, schon jetzt sei klar, wer CDU wähle, bekomme am Ende tatsächlich Grün.

Merkel freut sich auf Zusammenarbeit

Bundeskanzlerin Merkel erklärte, sie freue sich auf die kommenden Monate der Zusammenarbeit. Der Kanzlerkandidat der SPD, Scholz, schrieb auf Twitter, er freue sich auf eine sachliche Debatte über Inhalte und den Wettstreit um die besten Ideen für das Land.



Der CDU-Bundestagsabgeordnete Rehberg rief seine Fraktionskollegen auf, sich nach der Entscheidung über die Kanzlerkandidatur der Union hinter den CDU-Chef zu stellen. Wer die Debatte Laschet versus Söder in der Fraktion weiterführe, der schadet der Union als Ganzes, sagte der Haushaltspolitiker der "Rheinischen Post".

Günther zollt Söder "großen Respekt"

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther lobte, es sei gut, dass jetzt eine Entscheidung da sei. Zugleich zollte er Söder "großen Respekt" für sein Verhalten der vergangenen Tagen. Der CDU-Landesverband Hamburg sicherte dem Bundesvorsitzenden Laschet im Wahlkampf Unterstützung zu. Landeschef Ploß, sagte, er hätte sich allerdings eine breitere Beteiligung der CDU-Basis bei der Entscheidung zwischen Laschet und seinem bayerischen Kollegen und CSU-Chef Markus Söder gewünscht. Ploß galt als Söder-Unterstützer bei der K-Frage.



Am Mittag hatte sich CSU-Chef Söder nach heftigem Wettstreit hinter Laschets Kandidatur gestellt. Der Entscheidung ging eine nächtliche Abstimmung im CDU-Vorstand voraus, die Laschet für sich entschied.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.