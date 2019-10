Die Junge Union erhöht den Druck auf CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer.

Die Jugendorganisation will auf ihrem Deutschlandtag nächste Woche in Saarbrücken über die Einführung eines Urwahlverfahrens für Kanzlerkandidatur und Parteivorsitz bei CDU und CSU abstimmen lassen. Hintergrund ist das nach eigenen Worten "historisch schlechte" Abschneiden bei vielen Wahlen. JU-Chef Kuban sagte der "Bild am Sonntag", er persönlich könne sich eine stärkere Einbindung der Basis auf allen Ebenen vorstellen. - Traditionell hat bei der CDU der oder die Parteivorsitzende ein Zugriffsrecht auf die Kanzlerkandidatur.