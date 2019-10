In der Union wird über eine mögliche Urwahl zur Entscheidung der Kanzlerkandidatur diskutiert.

CSU-Chef Söder äußerte sich kritisch und wies darauf hin, dass seine Partei ein Mitspracherecht in dieser Frage habe. Dem "Straubinger Tagblatt" sagte er, die entscheidende Frage sei vielmehr, ob die SPD in der Großen Koalition bleibe. Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer wies darauf hin, dass die Union bisher mit guten Gründen immer gesagt habe, dass sie einem solchen Weg nicht folge.



Kramp-Karrenbauer hätte als Parteichefin zwar den ersten Zugriff auf die Kandidatur. Wegen schwacher Umfragewerte wird in der CDU aber über einen Mitgliederentscheid in der Kanzler-Frage diskutiert. Die Junge Union will sich auf ihrem Deutschlandtag am kommenden Wochenende damit befassen.