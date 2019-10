CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer hat eine mögliche Urwahl zur Entscheidung der Kanzlerkandidatur ablehnt.

Die Union habe bisher mit guten Gründen immer gesagt, dass sie einem solchen Weg nicht folge, sagte Kramp-Karrenbauer dem Fernsehsender RTL. Man müsse nun die Entscheidung auf dem Deutschlandtag der Jungen Union abwarten und anschließend möglicherweise auch eine Debatte auf dem Parteitag.



Kramp-Karrenbauer hätte als Parteichefin zwar den ersten Zugriff auf die Kandidatur. Wegen schwacher Umfragewerte wird in der CDU aber über einen Mitgliederentscheid in der Kanzler-Frage diskutiert. Die Junge Union will sich auf ihrem Deutschlandtag am kommenden Wochenende damit befassen.