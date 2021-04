Das CDU-Präsidium wird sich nach Angaben von Parteichef Laschet mit der Frage der Kanzlerkandidatur befassen und möglicherweise eine Empfehlung aussprechen. Er werde sich zur Kandidatur bereit erklären wie bereits in der Sitzung des geschäftsführenden Vorstands der Unions-Bundestagsfraktion und um Vertrauen bitten, sagte Laschet am Abend im ARD-Fernsehen.

Über das Ergebnis wolle er nicht spekulieren. Es gebe bereits viele Rückmeldungen aus den Landesverbänden. Der CSU-Vorsitzende Söder hatte zuvor gesagt, er rechne morgen noch nicht mit einer Entscheidung des CDU-Präsidiums. Wie Laschet hatte auch Söder heute erstmals seine Bereitschaft erklärt, die Kanzlerkandidatur der Union zu übernehmen. Söder sagte nach einer Klausurtagung der Unionsfraktionsspitze in Berlin, er wolle antreten, wenn neben seiner Partei auch die verschiedenen Gremien der CDU seine Kandidatur unterstützten. Sollte dies nicht der Fall sein, werde er sich ohne Gram zurückziehen und in Bayern bleiben.



Laschet betonte auf der gemeinsamen Pressekonferenz, man werde die Frage nach der Kanzlerkandidatur in einem Abstimmungsprozess beider Parteien in naher Zukunft klären. Es solle derjenige ins Rennen gehen, der nach Ansicht der Union die besten Chancen habe, die Bundestagswahl zu gewinnen. Laschet fügte hinzu, man habe sich gegenseitig attestiert, dass es beide könnten.

Spitzenpolitiker der Fraktion wollen schnelle Entscheidung

In der Geschichte der Bundesrepublik ist es erst zwei Mal vorgekommen, dass die CDU die Kandidatur der CSU überließ (Strauß 1980 und Stoiber 2002). Der Unions-Fraktionsvorsitzende Brinkhaus von der CDU mahnte eine rasche Klärung der Kandidaturfrage an. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt betonte, die Zeit sei reif, um zügig eine Entscheidung zu treffen. Morgen tagen die Präsidien beider Parteien in separaten Präsenzsitzungen.

Merkel pro Laschet, Fraktion pro Söder?

Kanzlerin Merkel hat sich Teilnehmern zufolge nicht zur Kandidatenfrage geäußert. Allerdings sei auffällig gewesen, dass sie sich klar für den von Laschet stammenden "Brücken-Lockdown" ausgesprochen habe. Das wurde als Zeichen ihrer Unterstützung gedeutet. Zuletzt hatten sich in der CDU/CSU-Fraktion die Gewichte eher zugunsten von Söder verschoben. In einem von mehr als 60 CDU-Abgeordneten unterzeichneten Aufruf wird verlangt, dass die Entscheidung über den Kanzlerkandidaten in einer Fraktionssitzung "diskutiert und im Zweifel auch dort entschieden wird". Zu den Unterzeichnern zählen mehrere erklärte Söder-Unterstützer.



Der CSU-Chef betonte, dass die Fraktion eines der entscheidenden Gremien bei der Bestimmung des Kandidaten sei. Laschet hingegen lehnt eine Entscheidung der Kandidatenfrage durch die Fraktion bislang ab.

Diese Nachricht wurde am 11.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.