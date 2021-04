In der unions-internen Diskussion über die Kanzlerkandidatur rückt eine Entscheidung offenbar näher. CDU-Chef Laschet und der CSU-Vorsitzende Söder hätten ihre Beratungen fortgesetzt, verlautete am Abend aus CDU-Kreisen.

Sie seien "in guten Gesprächen", hieß es. Für heute sei aber kein Ergebnis mehr zu erwarten. Möglicherweise gibt es morgen ein weiteres Treffen.



Laschet und Söder hatten am vergangenen Sonntag ihre Ambitionen für die Kandidatur öffentlich gemacht. Am Dienstag kam es zu einem Schlagabtausch in der Unions-Bundestagsfraktion. Dabei kündigten sie an, bis Ende der Woche eine Entscheidung herbeizuführen. Inzwischen wurde aus der Fraktion heraus der Druck erhöht. Dort gibt es Bestrebungen, die Frage der Kanzlerkandidatur von den Bundestagsabgeordneten klären zu lassen, falls Laschet und Söder keine einvernehmliche Lösung finden.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.