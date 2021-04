Der CDU-Vorsitzende Laschet und CSU-Chef Söder haben auf einer Sitzung der Unionsfraktion jeweils für sich als künftigen Kanzlerkandidaten geworben.

Laschet verwies vor den rund 250 Abgeordneten in Berlin auf seinen gestern erfahrenen Rückhalt in Parteipräsidium und Bundesvorstand. Diese Gremien seine keine "Splittergruppen", sondern repräsentierten die CDU, sagte er laut Teilnehmern. Söder argumentierte dagegen, dass die Unionsfraktion letztlich die Verantwortung in der Frage der Kanzlerkandidatur haben sollte. Denn ohne die Unterstützung der Abgeordneten sei kein Wahlkampf zu machen.



Die Parteispitzen von CDU und CSU hatten sich gestern jeweils hinter Laschet beziehungsweise Söder gestellt. Der bayerische Ministerpräsident hatte anschließend erklärt, dass aus seiner Sicht die Unterstützung der CDU-Spitze für Laschet nicht gleichbedeutend sei mit einer breiten Unterstützung durch die Partei. Zudem verwies er indirekt auf seine besseren Umfragewerte.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.