Der CSU-Vorsitzende Söder will sich am frühen Nachmittag zur Kanzlerkandidatur der Unionsparteien äußern.

Wie die CSU mitteilte, will er am Rand einer Fraktionssitzung im bayerischen Landtag eine Stellungnahme abgeben. Söder und der CDU-Vorsitzende Laschet konkurrieren beide um die Kanzlerkandidatur. Der CDU-Bundesvorstand hatte sich in der vergangenen Nacht hinter Laschet gestellt. In einer geheimen Wahl erhielt der Parteichef eine Zustimmung von 77,5 Prozent. 31 Mitglieder stimmten für ihn und 9 für seinen Kontrahenten Söder. Es gab 6 Enthaltungen. Rechnet man diese mit in das Ergebnis ein, kommt Laschet nur auf 67,4 Prozent Zustimmung. Prozentangabe nicht eingerechnet sind. Söder hatte angekündigt, die Entscheidung der Schwesterpartei zu respektieren.



Der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Frei sprach von einem starken Votum für Laschet. Er erwarte, dass die Frage der Kanzlerkandidatur nun einvernehmlich zwischen beiden Parteien geklärt werde, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Eine zusätzliche Abstimmung innerhalb der CDU/CSU-Bundestagsfraktion lehnte er ab.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.