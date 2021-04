Der Wettstreit zwischen CDU-Chef Laschet und CSU-Chef Söder um die Kanzlerkandidatur der Union stößt beim Koalitionspartner SPD auf Kritik. Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Schneider, sagte dem Portal "t-online", das gemeinsame Regieren mit der Union sei durch das Führungsvakuum nicht leichter geworden. Laschet und Söder sollten ihr "Schaulaufen" endlich einstellen.

Schneider kritisierte auch das Verhalten der beiden Parteivorsitzenden in der Corona-Krise: Als Ministerpräsidenten von Bayern und Nordrhein-Westfalen habe Reden und Handeln nicht zusammengepasst. FDP-Vize Kubicki sieht die Union vor einem schweren Bundestagswahlkampf und machte Bundeskanzlerin Merkel dafür mitverantwortlich. Sie habe die Union "inhaltlich vollständig entkernt", sagte Kubicki der "Rheinischen Post". Mit einem Kanzlerkandidaten Söder, der ja für seine programmatische Beliebigkeit bekannt sei, werde dieser Prozess eher noch beschleunigt.



Söder und Laschet hatten zuvor in einer Klausurtagung der Fraktionsspitze beide ihre Bereitschaft erklärt, Kanzlerkandidat der Union zu werden. Heute beraten die Präsidien von CDU und CSU in getrennten Sitzungen über die Ansprüche ihrer Parteivorsitzenden.



Laschet zeigte sich zuversichtlich, dass eine Mehrheit im CDU-Präsidium ihn und nicht CSU-Chef Söder als Kanzlerkandidat möchte. Laschet sagte gestern Abend bei "Bild live", er gehe davon aus, aber er wolle dem Votum nicht vorgreifen. Laschet betonte, heute werde es noch keinen Beschluss geben. Zuvor hatte er gesagt, das CDU-Präsidium werde möglicherweise eine Empfehlung aussprechen.

