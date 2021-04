Armin Laschet verbrämte seinen jüngsten Vorstoß in der Corona-Politik mit einer Wortneuschöpfung, die mehr verschleiert als erklärt: "Brücken-Lockdown". Laschets Kollege Bodo Ramelow hatte sich in ähnlicher Lage im letzten Herbst verständlicher und ehrlicher ausgedrückt.

"Angela Merkel hatte recht, ich hatte unrecht", gestand der linke Regierungschef von Thüringen knapp und reumütig, nachdem die Ministerpräsidenten die damaligen Mahnungen der Kanzlerin in den Wind geschlagen hatten und die Infektionszahlen darauf hin wieder in die Höhe geschossen waren.

Nie wirklich geradliniger Corona-Kurs

Eine ähnliche Offenherzigkeit hätte Armin Laschet heute wahrscheinlich die politische Führungsrolle gekostet, die er jetzt und in der Zukunft für sich beansprucht. Dennoch kann der Aspirant auf die Kanzlerkandidatur von CDU und CSU nicht verbergen, dass sein jüngster Vorstoß eine Kehrtwende in seinem nie wirklich geradlinigen Corona-Kurs bedeutet.

Noch vor wenigen Wochen profilierte sich Laschet als Vorreiter schneller Lockerungen. Das Kalkül aber, die Rolle der Zuchtmeisterin ganz der Kanzlerin zu überlassen, um selbst als Überbringer guter Öffnungsnachrichten zu glänzen, ist nicht aufgegangen. Laschet hat nicht nur die längst bekannte Infektionsdynamik unterschätzt, sondern auch die Bereitschaft einer Mehrheit der Bürger, harte Einschränkungen in ihrem Leben hinzunehmen, um sich das Virus wirksam vom Leibe zu halten.

Wie so oft wird am Ende Konsequenz, Ehrlichkeit und messbarer Erfolg in der Politik honoriert werden. Evident ist heute, dass der von Laschet verfrüht vertreten Öffnungskurs nicht hielt, was er versprach. Seine jetzige Forderung nach einem verschärften Lockdown ist deshalb ein Offenbarungseid. Laschet verbindet ihn mit dem Ruf nach einer vorgezogenen Bund-Länder-Runde, mit der er zugleich politischen Führungsanspruch markiert.

Braut sich da was zusammen?

Diese Ambivalenz seiner Botschaften illustriert, in welch schwierige Lage sich der CDU-Chef auch innerparteilich manövriert hat. Mit Blick auf die Kanzlerkandidatur ist seine größte Stärke im Augenblick nur noch das Fehlen eines geschlossenen Machtblocks in der CDU, der ihm die Spitzenrolle absprechen und den Vorsitzenden der bayerischen Schwesterpartei zu Hilfe rufen könnte.

Am ehesten könnte sich der Widerstand dieser Tage in der Bundestagsfraktion zusammenbrauen. Als sie vor zweieinhalb Jahren Volker Kauder als Fraktionschef stürzten und Ralph Brinkhaus zu ihrem Vorsitzenden wählten, haben die Unionsabgeordneten bewiesen, dass sie zu einem konspirativ vorbereiteten Coup durchaus in der Lage sind. Und schon einmal – 1979 – hat die Fraktion die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur an sich gezogen und Franz Josef Strauß zum erfolglosen Kandidaten gekürt.

