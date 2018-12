Die britische Weltumseglerin Susie Goodall ist zwei Tage nach dem Kentern ihres Schiffes vor Kap Hoorn im Pazifik gerettet worden.

Wie die chilenische Marine mitteilte, nahm sie ein chinesischer Frachter etwa 3.500 Kilometer westlich der Küste an Bord. Goodall wird nun zum Hafen der südchilenischen Stadt Punta Arenas gebracht.



Die 29-Jährige hatte an einem Weltumsegelungsrennen teilgenommen. Ihr Boot war bei stürmischer See gekentert. In den vergangenen Monaten waren bereits andere Teilnehmer des Rennens in Seenot geraten.