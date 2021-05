Über vier Monate nach der gewaltsamen Erstürmung des US-Kapitols hat das Repräsentantenhaus die Einsetzung einer Untersuchungskommission zu dem Angriff beschlossen.

Die Kongresskammer stimmte in Washington mit der Mehrheit der Demokraten sowie 35 Abgeordneten der oppositionellen Republikaner für die Einrichtung eines solchen Gremiums. Es soll etwa das Recht haben, Zeugen vorzuladen und als geheim eingestufte Informationen anzufordern. Unklar ist, ob es angesichts knapper Mehrheitsverhältnisse dafür eine Zustimmung auch in der zweiten Kammer, dem Senat, geben wird. Die republikanischen Minderheitenführer, McCarthy und McConnell, hatten sich gegen die Kommission ausgesprochen. Sie argumentieren, es gebe bereits genügend Untersuchungen an anderer Stelle im Kongress und bei den Strafverfolgungsbehörden.



Am 6. Januar hatten Anhänger des damaligen Präsidenten Trump den Sitz des US-Kongresses erstürmt. Dabei kamen fünf Menschen ums Leben, darunter ein Kapitol-Polizist. Trump wurde vorgeworfen, seine Anhänger zuvor in einer Rede angestachelt zu haben.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.