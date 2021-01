Nach den Ausschreitungen in Washington gibt es einen weiteren Rücktritt im Kabinett des US-Präsidenten.

Bildungsministerin DeVos erklärte in einem Schreiben an Trump, sie lege ihr Amt nieder. Es sei nicht zu verkennen, welche Auswirkungen die Rhetorik des Präsidenten auf die Situation in der Hauptstadt gehabt habe, und dies sei daher der Wendepunkt für sie. Gestern Abend hatte bereits Verkehrsministerin Chao ihren Rücktritt für Montag angekündigt. Auch sie begründete dies mit Trumps Rede in Washington vor der Erstürmung des Kapitols. Rücktritte oder entsprechende Ankündigungen gab es zudem von Trumps Nordirland-Beauftragtem Mulvaney, dem stellvertretenden Nationalen Sicherheitsberater Pottinger und dem Trump-Berater für die Russland-Politik, Tully.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.