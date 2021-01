Der Terrorismusforscher Peter Neumann sieht die USA nach der Kapitolstürmung vor unruhigen Zeiten. Seiner Ansicht nach wird die Bekämpfung des Terrorismus im Inneren eine der größten Herausforderungen für den künftigen Präsidenten Biden.

Neumann, der am Kings College in London arbeitet, sagte im Deutschlandfunk, man müsse für die USA von einigen Zehntausend Gefährdern ausgehen, die auch bereit seien, Terroranschläge und andere Gewalttaten zu verüben. Das Gewaltpotential dieser Gruppe sei größer als das der Dschihadisten in den USA.



Wenn der noch amtierende Präsident Trump jetzt das Weiße Haus verlasse, würden seine Anhänger auch keinen Grund mehr sehen, sich zurückzuhalten. Hinzu käme, dass Trump in seiner Amtszeit Behörden wie das Heimatschutzministerium geschwächt habe, so dass man dort jetzt schlechter für diese Art der Bedrohung vorbereitet sei als noch vor vier Jahren, erläuterte der Politikwissenschaftler.

Trump als "Opfer"

Auch dass Trump sich von der gewaltsamen Erstürmung des Kapitols distanziert hat, macht laut Neumann keinen großen Unterschied. Wichtig wäre es dagegen, dass der noch amtierende Präsident zugeben würde, die Wahl verloren zu haben. Seine Anhänger würden fest daran glauben, dass Trump um den Sieg betrogen worden und dass er Opfer eines breit angelegten Betrugs geworden sei. Das sei der zentrale Aufhänger der gesamten Bewegung.

Diese Nachricht wurde am 14.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.