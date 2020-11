Flüchtlinge beklagen unmenschliche Zustände in dem neuen Lager auf der griechischen Insel Lesbos.

In Karatepe gebe es kaum Duschen, weder warmes Wasser noch Heizung und keine Betten, sagen Flüchtlinge einem ARD-Korrespondenten. Die rund 7.500 Menschen lebten in Zelten und müssten auf dem Boden schlafen. Die Zustände seien schlimmer als in dem vor zwei Monaten abgebrannnten Lager in Moria. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen forderte angesichts der desolaten Zustände eine Schließung des Lagers.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.