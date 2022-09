Sollte sich der Schweizer Kardinal Koch (l.) nicht entschuldigen, will sich der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Bätzing bei Papst Franziskus (r.) über ihn beschweren. (AFP / VINCENZO PINTO)

Sollte er jemanden verletzt haben, sei das nicht seine Absicht gewesen. Er sei "einfach davon ausgegangen, dass wir auch heute aus der Geschichte, auch aus einer sehr schwierigen, lernen können". Er müsse aber wahrnehmen, dass Erinnerungen an Erscheinungen und Phänomene in der nationalsozialistischen Zeit in Deutschland offensichtlich tabu seien.

Koch hatte in einem Interview eine Parallele zwischen dem Synodalen Weg und der NS-Zeit gezogen. Es irritiere ihn, dass neben den Offenbarungsquellen wie der Bibel und kirchlichen Traditionen noch neue Quellen angenommen würden. Das habe es bereits während der nationalsozialistischen Diktatur gegeben, als die sogenannten "Deutschen Christen" Gottes neue Offenbarung in Blut und Boden und im Aufstieg Hitlers gesehen hätten. - Die "Deutschen Christen" waren eine protestantische Gruppierung, die versuchte, die evangelische Kirche in Deutschland nationalsozialistisch auszurichten. Ihre Mitglieder vertraten rassistische und antisemitische Positionen.

Die Deutsche Bischofskonferenz hat einen Nazi-Vergleich des Schweizer Kurienkardinals Koch in aller Deutlichkeit zurückgewiesen.

Der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Bätzing, bezeichnete die Äußerungen als "völlig inakzeptable Entgleisung" und forderte eine Entschuldigung. Ansonsten werde er eine offizielle Beschwerde bei Papst Franziskus einreichen.

