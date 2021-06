Das Rücktrittsangebot des Erzbischofs von München und Freising, Kardinal Marx, ist auch von der Missbrauchs-Opferinitiative "Eckiger Tisch" begrüßt worden.

Es sei ein beeindruckender Schritt, dass endlich deutscher Bischof in der Ich-Form spreche und Verantwortung übernehme, sagte ein Sprecher der Initiative. Nun bestehe die Hoffnung, dass die Anliegen der Betroffenen vorankämen. Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Rörig, bekundete seinen Respekt für die Entscheidung. Nun müsse die unabhängige Aufarbeitung in den Bistümern aber mit voller Kraft vorangetrieben werden.



Zuvor hatte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Bätzing, das Wirken seines Amtsvorgängers Merx gewürdigt und ihn als eine der tragenden Säulen der Bischofskonferenz bezeichnet. Marx hatte in seinem Rücktrittsgesuch unter anderem erklärt, angesichts der Katastrophe des sexuellen Missbrauchs durch Amtsträger der Kirche wolle er mit seinem Amtsverzicht ein persönliches Zeichen setzen und damit vielleicht zu einem neuen Aufbruch beitragen.

