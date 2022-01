Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising / Archivbild (dpa/Peter Kneffel)

Das heute vorgestellte Gutachten für die Münchner Diözese listet insgesamt 235 mutmaßliche Täter und fast 500 Missbrauchsopfer auf.

Nach der Veröffentlichung sagte Marx, er sei erschüttert und beschämt. Sexueller Missbrauch sei nicht ernst genommen worden, Verantwortliche hätten weggesehen. Das neue Gutachten sei ein wichtiger Baustein, um sowohl den Missbrauch aufzuarbeiten als auch falsche Machtstrukturen und Haltungen. Marx war der Vorstellung des Gutachtens am Vormittag ferngeblieben. Nach seinem Statement ließ er keine Fragen zu.

In dem Gutachten der Anwaltskanzlei Westpfahl Spilker Wastl werden der frühere Papst Benedikt XVI. sowie die Kardinäle Marx und Wetter belastet. Ihnen wird unter anderem Untätigkeit vorgeworfen. Der Vatikan erklärte, man werde in den folgenden Tagen Einsicht in den Text nehmen und ihn im Einzelnen prüfen. Insgesamt listet das Gutachten 235 mutmaßliche Täter und fast 500 Missbrauchsopfer auf.

