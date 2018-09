Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, hat die kirchlichen Amtsträger angesichts des Missbrauchsskandals zu einem Neuanfang aufgefordert. Dafür brauche es Mut und Kraft, erklärte Marx auf der Herbsttagung der Bischöfe in Fulda. Viele Menschen glaubten der Kirche nicht mehr.

Der Kardinal zeigte sich erschrocken und tief erschüttert über die Fälle von Kindesmissbrauch durch Priester. Kirchliche Amtsträger müssten nun verstärkt auf "die dunklen Seiten" ihres Lebens und "des Lebens der ganzen Kirche" schauen. Die Opfer hätten ein Anrecht auf Recht und Gerechtigkeit. Ihnen sei man es schuldig, Verfehlungen genau unter die Lupe zu nehmen und die notwendigen Konsequenzen zu ziehen, sagte Marx beim Eröffnungsgottesdienst in Fulda. Die katholischen Bischöfe legen heute eine Studie zu sexuellem Missbrauch durch Geistliche vor. Demnach gab es seit 1946 Hinweise auf mehr als 3.600 Fälle.



Rörig fordert Zusammenarbeit zwischen Staat und Kirche



Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Rörig, fordert zur Aufarbeitung von Missbrauch durch Geistliche eine Zusammenarbeit von Staat und Kirche. Es müsse ein "gemeinsamer Weg" gefunden werden, sagte Rörig dem SWR. Das Mitglied der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs, Keupp, sagte im Deutschlandfunk, der Staat habe bestimmte Aufgaben wie das Betreiben von Einrichtungen für Kinder und Jugendliche an die Kirche abgegeben. Dieser Auftrag sei über Jahre hinweg miserabel ausgeführt worden. Keupp sagte, man müsse darüber reden, was da schief gelaufen sei. In der offiziellen Stellungnahme der Kommission wird nur die Kirche selbst aufgefordert, die sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen "umfassend und transparent" aufarbeiten zu lassen.



Die Opferinitiative "Eckiger Tisch" appellierte ebenfalls an Politik und Gesellschaft, auf die Kirchen einzuwirken, damit diese besser mit der Justiz zusammenarbeiteten. Außerdem müssten die katholischen Bischöfe stärker als bisher auf die Opfer sexuellen Missbrauchs durch Geistliche zugehen. Der Mitbegründer der Initiative, Katsch, sagte in Fulda, die Bischöfe hätten es zu lange vermieden, die Betroffenen ernst zu nehmen.



Die Reformbewegung "Wir sind Kirche" machte unter anderem die katholische Sexualmoral für den Missbrauch durch Geistliche verantwortlich. Das Machtgefälle zwischen Priestern und Gläubigen ermögliche die Vertuschung, sagte der Sprecher der Bewegung, Weisner, der Deutschen Presse-Agentur.



Eine Analyse der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs zu Fällen im Kontext der evangelischen und katholischen Kirche finden Sie hier.