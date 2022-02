Kardinal Rainer Maria Woelki, Erzbischof von Köln, sagt alle offiziellen Termine vorerst ab (dpa / AFP / Ina Fassbender)

Er werde sich bei der traditionellen ökumenischen Andacht in Düsseldorf am 5. März von Weihbischof Steinhäuser vertreten lassen, teilte die Evangelische Kirche im Rheinland mit. Eine Begründung wurde nicht genannt. Woelki soll am 2. März aus einer fünfmonatigen Auszeit zurückkehren und am Aschermittwoch seinen ersten öffentlichen Gottesdienst nach fast fünf Monaten Auszeit im Kölner Dom feiern.

Verschiedene Gremien haben sich wegen des Umgangs in der Erzdiözese mit den Missbrauchsfällen skeptisch bis ablehnend zu einer Wiederkehr des Erzbischofs geäußert.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.