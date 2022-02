Rainer Maria Kardinal Woelki (Erzbischof von Köln) (imago/Future Image/P. Back)

Er werde am 2. März nicht zum Aschermittwochs-Gottesdienst erscheinen, teilte das Erzbistum Köln mit. Woelki wolle nicht, dass dieses Ereignis von den aktuellen kirchenpolitischen Spannungen überschattet werde, hieß es zur Begründung. Der Erzbischof kündigte allerdings einen Fastenhirtenbrief sowie eine Medienmitteilung für seine geplante Rückkehr am 2. März an.

Skepsis gegenüber Rückkehr

Am Wochenende war bereits bekannt geworden, dass sich Woelki am 5. März - also nach dem geplanten Ende seiner Auszeit - bei einer ökumenischen Andacht in Düsseldorf vom derzeitigen Übergangsverwalter und Weihbischof Steinhäuser vertreten lassen wird.

Zuletzt hatten sich verschiedene Gremien im Erzbistum teils skeptisch bis ablehnend zu einer Rückkehr Woelkis geäußert. Seit Oktober befindet sich der Kardinal in einer sogenannten "geistlichen Auszeit". Vor allem die Aufarbeitung von Missbrauchsfällen hatte in den vergangenen Monaten zu einer zu einer Vertrauenskrise in Deutschlands mitgliederstärkster Diözese geführt.

