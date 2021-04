Christen in aller Welt haben an den Tod Jesu Christi am Kreuz erinnert. Die Bischöfe der großen Kirchen in Deutschland gingen in ihren Karfreitagspredigten auch auf die Corona-Pandemie ein. In Jerusalem stellten hunderte Gläubige den Kreuzweg Jesu nach.

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, kritisierte, bisher sei kaum darüber gesprochen worden, was das Virus mit der Seele mache. Dabei seien die seelischen Auswirkungen das "vielleicht zentralste Thema" der Pandemie. Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Bätzing, meinte, nach dem ersten Lockdown habe es ein kollektives Verdrängen gegeben. Die Quittung dafür habe man mit einer massiven zweiten Welle bekommen. Wegdrücken löse echte Probleme nicht.



In Jerusalem stellten hunderte Gläubige den Kreuzweg Jesu nach. Die tradionelle Prozession entlang der Via Dolorosa fand in deutlich kleinerem Rahmen statt als üblich, weil keine Pilger und Touristen teilnehmen konnten. Papst Franziskus will heute Abend im Petersdom an das Leiden und Sterben Jesu Christi erinnern. Der öffentliche Kreuzweg am Kolosseum in Rom fällt wegen der Pandemie wie schon im vergangenen Jahr aus.

Diese Nachricht wurde am 02.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.