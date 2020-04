Papst Franziskus hat am Abend des Karfreitags den traditionellen Kreuzweg in Erinnerung an das Leiden Jesu gebetet.

Wegen der Corona-Pandemie fand die Feier nicht am Kolosseum in Rom, sondern auf dem nahezu menschenleeren Petersplatz im Vatikan statt. Gewöhnlich nehmen zehntausende Pilger und Besucher an der Zeremonie teil. Die Texte für den diesjährigen Kreuzweg stammten von Insassen und Mitarbeitern einer Haftanstalt.

Zuvor hatte das Oberhaupt der katholischen Kirche den Karfreitagsgottesdienst im Petersdom ebenfalls ohne Gläubige gefeiert. Der Vatikan übertrug die Zeremonie im Internet.