Bei einem schweren Erdbeben auf Haiti sind mehr als 220 Menschen ums Leben gekommen.

Das teilte die Zivilschutzbehörde des Landes mit. Viele Gebäude wurden zerstört, nach Augenzeugenberichten sind noch viele Menschen unter den Trümmern verschüttet. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte hatte das Beben eine Stärke von 7,2. Regierungschef Henry erklärte per Twitter, es habe Opfer und Schäden in mehreren Landesteilen gegeben. Er verhängte für einen Monat den Ausnahmezustand. Die USA boten ihre Hilfe an.



Haiti liegt auf der Insel Hispaniola, zu der auch die Dominikanische Republik gehört. 2010 hatte es bereits ein verheerendes Erdbeben gegeben, bei dem bis zu 300.000 Menschen ums Leben kamen und Zehntausende obdachlos wurden.



Das Zentrum des Bebens lag in zehn Kilometern Tiefe und ereignete sich im Südwesten der Insel nahe der Ortschaft Saint-Louis-du-Sud.

Diese Nachricht wurde am 14.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.