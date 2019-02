Der österreichische Sänger Andreas Gabalier ist in München mit dem Karl-Valentin-Orden der Faschingsgesellschaft Narrhalla ausgezeichnet worden.

Die Jury begründete ihre Entscheidung damit, dass Karl Valentin sich zeitlebens als Volkssänger gesehen habe und Gabalier quasi ein "Volkssänger 2.0" sei. Wie kein anderer verstehe er es, volkstümliche Musik mit Stadionrock zu verbinden. In seiner Dankesrede wies der Sänger erneut alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück: "Wenn alle Leute so tolerant wären wie ich, ich glaube, dann hätten wir auf dieser Welt überhaupt keine Sorgen."



Die Verleihung hatte schon vorab für Kritik gesorgt. Seine Musik habe gar nichts mit der Kunst von Karl Valentin zu tun, kritisierte etwa Sabine Rinberger vom "Valentin-Karlstadt-Musäum". Zudem warf sie, ebenso wie andere Kritiker, dem 34-Jährigen rechtspopulistische, homophobe und frauenfeindliche Tendenzen vor. Dagegen nannte Alt-Rock'n'Roller Peter Kraus Gabalier in seiner Laudatio einen "jungen, gut aussehenden Lederhosenfreak", der den Rock'n'Roll in neue Höhen katapultiert habe.