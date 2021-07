Forschungsministerin Karliczek fordert eine bessere wissenschaftliche Vorbereitung auf extreme Wetterphänomene.

Es gehe um den Schutz von Menschenleben, Eigentum und unschätzbaren Kulturgütern, sagte die CDU-Politikerin der Funke Mediengruppe. Aus der Unwetter-Katastrophe müsse man eine Lehre ziehen und die Forschung zu derartigen Ereignissen in den nächsten Jahren weiter ausbauen. Es gehe darum, Extremwetter noch genauer in den Regionen vorherzusagen und darauf aufbauend Risikopläne für Hochwasser und Hitze zu erstellen.



Karliczek betonte, als Folge auch des Klimawandels hätten sich Ereignisse mit ungewöhnlich starken Niederschläge, Hitzewellen und Stürmen in den zurückliegenden 30 Jahren im Schnitt nahezu verdoppelt.

