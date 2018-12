Im Streit um den Digitalpakt für Schulen hat sich Bundesbildungsministerin Karliczek dafür ausgesprochen, das Vorhaben schnell umzusetzen.

Das Gespräch in der Kultusministerkonferenz habe sie darin bestätigt, dass Bund und Länder vom Digitalpakt überzeugt seien, sagte die CDU-Politikerin in Berlin. Mit Blick auf die geplante Grundgesetzänderung betonte Karliczek, es liege nun an den Ministerpräsidenten, im Vermittlungsausschuss zügig eine Einigung zu erzielen.



Die Regierungschefs der Länder lehnen die vom Bundestag beschlossene Grundgesetzänderung zur Umsetzung des Paktes ab. Aus ihrer Sicht wäre sie nicht nötig. Der Bund hält die Grundgesetzänderung dagegen für eine Voraussetzung, damit er die Länder etwa im Bildungsbereich breiter unterstützen kann.