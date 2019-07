Bundesforschungsministerin Karliczek sieht Deutschland in der Pflicht, afrikanischen Ländern beim Klimaschutz zu helfen.

Bei einem Besuch in Ghana sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur, in Afrika sei die Lage um ein Vielfaches dramatischer als in Deutschland. Die Menschen dort müssten sich zunehmend auf Dürren, Extremwetterereignisse und Missernten einstellen - und das bei einer wachsenden Bevölkerung. Karliczek sagte zu, ein laufendes Projekt mit Klimaforschern aus mehreren westafrikanischen Staaten weiter zu unterstützen. Zu den Zielen gehört es, Klimaexperten in der Region auszubilden und in der Landwirtschaft Anbaumethoden und Bewässerung zu verbessern.



Bundesentwicklungsminister Müller appellierte an die Europäische Union, ihre Mittel zur Unterstützung Afrikas zu verdoppeln. Nötig sei ein Klima- und Energiepakt zwischen Europa und Afrika, sagte der CSU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.