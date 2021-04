Bundesforschungsministerin Karliczek hat Hoffnungen auf schnelle Erfolge bei der Medikamentenforschung zur Behandlung von Covid-19 gedämpft.

Die CDU-Politikerin sagte in Berlin, aus vielen Gesprächen mit Forschern sei immer wieder deutlich geworden, dass man keine Wunder erwarten dürfe. Die Entwicklung von Arzneimitteln dauere in der Regel Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte. Es werde nicht die eine Wunder-Pille gegen Covid-19 geben können, so Karliczek.



Ihr Ministerium fördert die Medikamentenforschung mit 50 Millionen Euro. Ein Expertengremium hat inzwischen für acht Projekte Empfehlungen im Rahmen dieses Förderprogramms ausgesprochen.

Diese Nachricht wurde am 15.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.