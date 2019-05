UNO-Generalsekretär Guterres ist im Krönungssaal des Aachener Rathauses mit dem Karlspreis ausgezeichnet worden. Der spanische König Felipe würdigte in seiner Festrede Guterres' Engagement für die europäische Verständigung. Er sei ein Mann mit weitem Horizont, der eine unglaubliche Energie in jedes Unterfangen setze, das er sich vornehme.

Guterres selbst forderte mehr Einsatz Europas für die Weltgemeinschaft. Um eine wirkliche multilaterale Ordnung zu schaffen, sei ein starkes und einiges Europa unabdingbar. Zudem forderte er die Europäer auf, eine Führungsrolle beim Klimaschutz zu übernehmen. Um eine Katastrophe zu verhindern, sei ein größeres Engagement notwendig. Guterres begrüßte in diesem Zusammenhang die Ankündigung von Bundeskanzlerin Merkel, dass Deutschland bis 2050 CO2-neutral werden wolle.



Der Karlspreis wird seit 1950 an Persönlichkeiten und Institutionen vergeben, die sich um die europäische Einigung verdient gemacht haben. Von den früheren Preisträgern nahmen der britische Historiker Timothy Garton Ash, der ehemalige Präsident des Europaparlaments, Schulz, die litauische Präsidentin Grybauskaite sowie EU-Kommissionschef Juncker an den Feierlichkeiten teil.