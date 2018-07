Der Historiker Timothy Garton Ash hat vor Verhältnissen in Großbritannien wie in der Weimarer Republik gewarnt.

Falls die EU ihre harte und erniedrigende Verhandlungslinie in Sachen Brexit fortsetze, dann wäre dies eine mögliche Folge, schreibt der Karlspreisträger in einem Beitrag für den Londoner "Guardian". Das Vereinte Königreich könnte in eine schwere politische und wirtschaftliche Krise rutschen, in der Bevölkerung könnten sich Ressentiments gegen die Nachbarstaaten breit machen wie in Deutschland nach dem Versailler Vertrag. Dies wäre sehr gefährlich für ganz Europa. Garton Ash rief die Bundesregierung und die EU dazu auf, einen Kompromiss mit London zu suchen und von einer, wie er schreibt, bürokratischen Antwort auf den Brexit zu einer maßvolleren politischen Reaktion überzugehen.

