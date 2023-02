Außenaufnahme des Bundesverfassungsgerichts (picture alliance/dpa | Uli Deck)

Die Richter in Karlsruhe erklärten, der Ausschluss der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung von der staatlichen Förderung habe die Partei im Haushaltsjahr 2019 in ihrem Recht auf Chancengleichheit verletzt. Zur Begründung hieß es, die Voraussetzungen und Kriterien für die Förderung der politischen Stiftungen seien bisher nicht in einem eigenen Gesetz geregelt. Dies sei aber notwendig. Bislang entscheidet der Bundestag darüber im Rahmen der Haushaltsverhandlungen.

Die Arbeit parteinaher Stiftungen in Deutschland wird gegenwärtig mit rund 660 Millionen Euro jährlich gefördert. Die Desiderius-Erasmus-Stiftung hat allerdings noch kein Geld aus dem Bundeshaushalt bekommen. Dagegen hatte die AfD geklagt und zwar auch für weitere Jahre. Diese Anträge erklärte das Gericht größtenteils für unzulässig.

Über den Antrag zum Jahr 2022 soll separat entschieden werden. Grund ist ein neuer Passus im Haushaltsgesetz, wonach Zuschüsse nur jenen politischen Stiftungen gewährt werden, die sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung bekennen.

