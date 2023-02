Bundesverfassungsgericht: Urteilsverkündung in Sachen Desiderius-Erasmus-Stiftung. (IMAGO/Political-Moments)

Die Richter in Karlsruhe erklärten, der Ausschluss der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung von der staatlichen Förderung habe die Partei im Haushaltsjahr 2019 in ihrem Recht auf Chancengleichheit verletzt. Zur Begründung hieß es, die Voraussetzungen und Kriterien für die Förderung der politischen Stiftungen seien bisher nicht in einem eigenen Gesetz geregelt. Dies sei aber notwendig. Bislang entscheidet der Bundestag darüber im Rahmen der Haushaltsverhandlungen.

Die Arbeit parteinaher Stiftungen in Deutschland wird gegenwärtig mit rund 660 Millionen Euro jährlich gefördert. Die Desiderius-Erasmus-Stiftung hat allerdings noch kein Geld aus dem Bundeshaushalt bekommen.

Die Vorsitzende der Desiderius-Erasmus-Stiftung, Steinbach, erklärte, die festgelegten Rahmenbedingungen würden eingehalten. Es müsste also mit dem Teufel zugehen, wenn man künftig keine Mittel erhalte.

