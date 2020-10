Zum 70. Jubiläum setzen sich Bundesgerichtshof und Bundesanwaltschaft kritisch mit ihrer eigenen Vergangenheit auseinander.

Wie BGH-Präsidentin Limperg bei einer Gesprächsrunde im SWR-Fernsehen sagte, würden Übergänge und Kontinuitäten von der NS-Zeit in die Bundesrepublik näher beleuchtet. Die Vergangenheit sei zwar punktuell schon erforscht. Systematisch aufbereitet sei die Nachkriegszeit jedoch noch nicht, erklärte Limperg. Auch Generalbundesanwalt Frank kündigte an, die Geschichte seiner Behörde durchleuchten zu lassen. - Am 8. Oktober 1950 war der Bundesgerichtshof als oberste Instanz für Zivil- und Strafverfahren mit einem Festakt in Karlsruhe eröffnet worden.

