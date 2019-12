Die Bundesanwaltschaft hat eine Frau wegen Mitgliedschaft in der Terrormiliz IS vor dem Oberlandesgericht München angeklagt.

Die Behörde wirft ihr zudem Kriegsverbrechen und Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz vor. Die Frau sei im Frühjahr 2016 mit ihrem Ehemann in das Herrschaftsgebiet des IS in Syrien und im Irak gereist, heißt es. Im April 2018 sei sie nach Deutschland zurückgekehrt. Im vergangenen August kam sie zunächst in Untersuchungshaft. Im September wurde der Haftbefehl dann außer Vollzug gesetzt.