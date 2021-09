Heute vor 70 Jahren hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe seine Arbeit aufgenommen.

Zwei Tage später wurde damals die erste Entscheidung gefällt. Die offizielle Eröffnung fand am 28. September 1951 statt. Erster Präsident war bis 1954 Hermann Höpker-Aschoff. Ihm folgten bis heute acht Männer und mit Jutta Limbach eine Frau.



Die Rechtsprofessorin Anna Katharina Mangold sagte der "Süddeutschen Zeitung", manches Karlsruher Urteil in der Vergangenheit habe mehr geschadet als geholfen. Als kompletten Missgriff bezeichnete sie etwa die Entscheidung zur Strafbarkeit von Homosexualität 1957. Lob fand die Juristin von der Universität Flensburg für die Entscheidung aus den 50er Jahren, wonach Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Als künftige Herausforderungen für das Bundesverfassungsgericht sieht Mangold unter anderem das Phänomen von Hass und Hetze im Netz. Bisher habe Karlsruhe die Meinungsfreiheit hier oft bis an die Schmerzgrenze verteidigt, betonte sie.

Diese Nachricht wurde am 07.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.