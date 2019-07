Das Bundesverfassungsgericht verkündet heute sein Urteil zur Europäischen Bankenunion. Was genau ist die Bankenunion, wer sind die Kläger und wogegen genau haben sie Beschwerde eingelegt?

Die Gründung der Bankenunion geht auf die Eurokrise zurück, die ab dem Jahr 2010 dazu führte, dass zunehmend Schwachstellen der Währungsunion sichtbar wurden. Die Eurokrise umfasste eine Staatsschuldenkrise, von der besonders stark Griechenland betroffen war, sowie eine Banken- und Wirtschaftskrise. In der Folge wuchs die Überzeugung, dass für eine gemeinsame Geldpolitik auch eine gemeinsame Bankenaufsicht benötigt wird, um ähnliche Krisen in Zukunft zu vermeiden.

Was ist die Bankenunion?

Zum Schutz vor neuen Finanzkrisen werden die größten Banken und Bankengruppen in Europa seit 2014 von Aufsehern unter dem Dach der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt überwacht. Ihrer Kontrolle unterstehen derzeit 114 "bedeutende" oder "systemrelevante" Institute, davon 19 in Deutschland. Für rund 1.400 "weniger bedeutende" deutsche Geldhäuser sind weiterhin die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und die Bundesbank zuständig.



Die EZB-Aufseher prüfen regelmäßig den Geschäftsbetrieb der Geldhäuser.

Fallen besondere Risiken auf, können sie Banken vorschreiben, sich größere Kapitalpuffer zuzulegen. Sie sind auch befugt, Manager abzulehnen oder einem Institut die Zulassung zu entziehen.



Die Aufsicht über die Banken ist die erste Säule der Bankenunion. Die zweite Komponente ist ein gemeinsamer Notfallfonds zur Abwicklung von Banken, die sich in einer Schieflage befinden. Der Fonds soll bis 2024 über Bankenabgaben mit schätzungsweise 55 Milliarden Euro ausgestattet werden.

Wogegen richten sich die Beschwerden der Kläger?

Die Kläger um den Berliner Finanzwissenschaftler Markus C. Kerber ("Europolis"-Gruppe) sind der Ansicht, dass Deutschland mit der Bankenunion zu große finanzielle Risiken eingeht und gleichzeitig viel zu viel Macht aus der Hand gibt. Für die Übertragung derart weitreichender Kompetenzen auf europäische Ebene fehle die rechtliche Grundlage. Am Ende müsse der deutsche Sparer für notleidende Banken in Südeuropa zahlen. Die Beschwerden richten sich sowohl gegen die Bankenaufsicht als auch gegen den Abwicklungsfonds.



Markus C. Kerber ist seit 2006 außerplanmäßiger Professor für öffentliche Finanzwirtschaft und Wirtschaftspolitik an der Technischen Universität Berlin. Im Jahr 1998 gründete er den interdisziplinären Thinktank "Europolis", der sich mit Ideen für eine Neuausrichtung der europäischen Ordnungspolitik beschäftigt.

Welche Position vertritt die Bundesregierung?

Die Bundesregierung hält die Bankenunion für verfassungskonform und notwendig. Ein lokales Bankenproblem könne sich leicht zu einem Stabilitätsproblem für die gesamte Eurozone auswachsen, hatte das Finanzministerium in der mündlichen Verhandlung vorgetragen. Diese fand bereits im vergangenen November statt.

Wie sieht es mit anderen auf die EZB übertragenen Kompetenzen aus?

Heute und morgen verhandelt das Bundesverfassungsgericht auch über die umstrittenen Staatsanleihekäufe der Europäischen Zentralbank. Eine Entscheidung in dieser Frage wird allerdings erst in einigen Monaten erwartet.



Seit März 2015 kaufte die EZB in großem Stil Anleihen von Eurostaaten, später auch Unternehmensanleihen - bis Ende 2018 für rund 2,6 Billionen Euro. In Karlsruhe geht es um das Unterprogramm PSPP (Public Sector Purchase Programme) für Staatsanleihen und andere Wertpapiere des öffentlichen Sektors, den mit weitem Abstand größten Posten. Seit Januar nimmt die Notenbank zwar kein frisches Geld mehr in die Hand. Wenn Papiere auslaufen, werden die Mittel bis auf Weiteres aber reinvestiert.