Nach der Aushebung einer mutmaßlichen islamistischen Terrorzelle befinden sich alle fünf Verdächtigen in Untersuchungshaft.

Wie ein Sprecher der Bundesanwaltschaft am Abend mitteilte, erließ der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs Haftbefehle gegen die Männer. Den fünf Tadschiken wird vorgeworfen, im Auftrag der Terrororganisation Islamischer Staat Anschläge in Deutschland geplant zu haben. Als mögliche Ziele soll die Gruppe einen Islamkritiker und US-Luftwaffenstützpunkte ausgespäht haben. Vier der Männer waren am Morgen in Nordrhein-Westfalen festgenommen worden. Der fünfte befand sich bereits in U-Haft. Die Bundesanwaltschaft hatte trotzdem einen neuen Haftbefehl erwirkt.