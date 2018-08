Die Bundesanwaltschaft hat einen 29-Jährigen angeklagt, der für die Terrormiliz IS einen Anschlag geplant haben soll.

Demnach hatte er vor, mit einem Auto Stände auf dem Karlsruher Schlossplatz zu attackieren. 2016 habe sich der Deutsche im Irak vom zunächst IS als Scharfschütze ausbilden lassen. Später sei er nach Deutschland zurückgekehrt, habe mit den Vorbereitungen für den Anschlag begonnen und sich unter anderem als Fahrer bei mehreren Paketdiensten beworben, allerdings ohne Erfolg. Spezialkräfte der Polizei nahmen den Mann im vergangenen Dezember fest. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.



Laut Bundesanwaltschaft hatte der Beschuldigte bereits seit 2015 von Deutschland aus Propaganda-Videos für den IS produziert und verbreitet sowie im Internet für die Terrormiliz geworben.