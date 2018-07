Die Spitzen von Bundesverfassungsgericht und Bundesgerichtshof haben sich mit der zwangspensionierten polnischen Gerichtspräsidentin Gersdorf solidarisiert.

Polen entferne sich immer weiter vom Rechtsstaat, sagte Verfassungsrichter Masing bei einem Treffen mit der Juristin in Karlsruhe. Die deutschen Gerichte beobachteten die Entwicklung mit großer Sorge. BGH-Präsidentin Limperg erklärte, man sehe ein Mitgliedsland der Europäischen Union in einer Situation, die noch vor wenigen Jahren nicht vorstellbar gewesen sei.



Die polnische Regierungspartei PiS hatte ein Gesetz durchgesetzt, wonach Juristen mit 65 statt mit 70 Jahren in den Ruhestand gehen. Laut Gersdorf will die Regierung damit missliebige Richter loswerden. Sie geht trotz ihrer Pensionierung weiter zur Arbeit.

