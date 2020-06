Das Bundesverfassungsgericht hat Grundsätze formuliert, nach denen die Justiz zwischen der Meinungsfreiheit und dem Schutz vor Beleidigungen abwägen soll.

Anlass waren Verfassungsbeschwerden zu vier unterschiedlichen Fällen, von denen zwei abgewiesen und zwei angenommen wurden.



Das Gericht in Karlsruhe erklärte, nur in wenigen, eindeutigen Fällen sei keine Abwägung nötig, etwa bei einer Schmähkritik oder einer Verletzung der Menschenwürde. Dann habe der Schutz der Persönlichkeitsrechte Vorrang. In allen anderen Fällen müssten Gerichte sich mit der konkreten Situation auseinandersetzen, in der die Äußerung gefallen sei. Nicht zulässig war es demnach, dass ein Beteiligter in einem Prozess die Richter als "asoziale Justizverbrecher" beschimpfte. In einem anderen Fall gab das Verfassungsgericht der Meinungsfreiheit den Vorzug: Demnach war es zulässig, einen Landesfinanzminister im Zusammenhang mit einem Steuerstreit als "rote Null" zu bezeichnen.



Aktenzeichen: 1 BvR 2459/19; 1 BvR 2397/19; 1 BvR 1094/19; 1 BvR 362/18