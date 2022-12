Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. (picture alliance / dpa / Uli Deck)

Die Karlsruher Richter müssen darüber befinden, ob Kredit-Ermächtigungen in Höhe von 60 Milliarden Euro rückwirkend für Investitionen in den Klimaschutz eingesetzt werden dürfen. Ursprünglich waren die Gelder zur Bewältigung der Corona-Krise bestimmt. Die Unionsfraktion im Bundestag sieht in dem Vorgehen eine Umgehung der Schuldenbremse. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet nur über den Eilantrag, nicht in der Hauptsache.

