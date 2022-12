Bundesverfassungsgericht

In der Hauptsache muss darüber allerdings noch entschieden werden. Es geht um die Frage, ob Kredit-Ermächtigungen in Höhe von 60 Milliarden Euro rückwirkend für Investitionen in den Klimaschutz eingesetzt werden dürfen. Ursprünglich waren die Gelder zur Bewältigung der Corona-Krise bestimmt. Die Unionsfraktion im Bundestag sieht in dem Vorgehen eine Umgehung der Schuldenbremse. Bundesfinanzminister Lindner sagte in Berlin, Karlsruhe habe eine gute Nachricht für viele Menschen im Land gesendet. Wenn die Union Recht bekommen hätte, hätten etwa viele ihr Haus nicht energetisch sanieren können, führte der FDP-Chef aus. Auch Programme im Bereich der Wasserstoffwirtschaft hätten dann nicht fortgesetzt werden können.