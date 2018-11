In den rheinischen Karnevals-Hochburgen hat am Vormittag die neue Saison begonnen.

In der Kölner Altstadt versammelten sich punkt 11 Uhr 11 Tausende Menschen, um die so genannte fünfte Jahreszeit zu feiern. Zahlreiche Narren läuteten auch in Mainz den Karneval ein. In Düsseldorf erwachte symbolisch der Schelm Hoppeditz. - Höhepunkt des Karnevals ist am 4. März 2019 der Rosenmontag.