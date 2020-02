Karneval in Aalst

Die Europäische Kommission hat die erneuten judenfeindlichen Darstellungen beim Karnevalsumzug im belgischen Aalst kritisiert.

Ein Sprecher sagte in Brüssel, solche Bilder sollten 75 Jahre nach der Befreiung des NS-Vernichtungslagers Auschwitz nicht mehr gezeigt werden. Es sei nun Aufgabe der belgischen Behörden, gegebenenfalls dagegen vorzugehen. Auch internationale jüdische Organisationen warfen den Aalster Karnevalisten Antisemitismu vor.



In der Stadt waren beim gestrigen traditionellen Straßenkarneval unter anderem Karikaturen orthodoxer Juden mit Goldbarren gezeigt worden. Schon im vergangenen Jahr gab es nach Umzugswagen mit antisemitischen Klischees Kritik an der Parade. Der Aalster Karneval hat deshalb im vergangenen Jahr bereits sein Status als Weltkulturerbe eingebüßt. Der Aalster Bürgermeister D'Haese wies den Vorwurf des Antisemitismus zurück. Er sagte, beim Karneval dürfe über alles gelacht werden, auch über Religionen.