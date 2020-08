Es gibt viele Ereignisse, Punkte, Lebenssituationen - das haben wir nun seit gut einem halben Jahr beobachten sowie lernen können und müssen -, die sich mit dem Coronavirus und einer Pandemie nicht vertragen. Großveranstaltungen wie Kirmes oder Schützenfeste gehören dazu, ausverkaufte Bundesliga-Spiele oder Konzerte.

Letztendlich ist die Erkenntnis simpel: Menschenansammlungen, dicht an dicht, sind gefährlich. Das gilt beispielsweise auch für Reisen, für die Zeit in Kitas, Schule oder auf der Arbeit. Doch gerade letztere sind andererseits mitunter überlebenswichtig, individuell sowie für die ganze Gesellschaft. Das ist - schnöde zusammengefasst - der Wissensstand und das Dilemma, in der sich eine Welt in der Pandemie ohne Impfstoff oder Medikament befindet.

Karneval: Lebensgefühl oder nur Schunkeln und Saufen?

Doch: Gerade vor diesem Hintergrund verwundert die aktuelle Debatte über die Fastnacht, die fünfte Jahreszeit, doch sehr. Muss oder soll der Karneval abgesagt werden?

Vor allem im Norden und auch Osten der Republik wird nun vielleicht mit den Schultern gezuckt, doch diese aktuelle Diskussion ist durchaus aufschlussreich über das gesamtgesellschaftliche Diskurs-Niveau in Pandemie-Zeiten. Nicht der Inhalt wohlgemerkt, sondern die Art und Weise, wie diskutiert wird.

(dpa / Ying Tang/NurPhoto)Karneval-Festkomitee: "Einfaches Verbot greift zu kurz"

Das Festkomitee des Kölner Karnevals hält eine generelle Absage von Karnevalsveranstaltungen für falsch. Mit Abstand und in großen, gut belüfteten Räumen seien Feierlichkeiten durchaus möglich.

Richtig ist: Ein gesellschaftlicher Diskurs - das haben nicht nur folgenschwere Entscheidungen in den letzten Jahren wie beispielsweise die Flüchtlingskrise gezeigt - ist auch ein Wert an sich. Allerdings nicht per se. Und gerade das Karnevals-Beispiel nun zeigt dies an mehreren Stellen: Beginnend bei der Fragestellung, über den Zeitpunkt der Diskussion sowie der dann praktischen Folgen einer womöglichen Antwort.

Denn: Was ist der Karneval? Schunkeln und Saufen, Party und Polonaise? Wer hinter dem bunten Treiben diese Vorhaben vermutet, der kann nicht ernsthaft aktuell dafür plädieren. Doch: Wenn Karneval bedeutet, dass - unter Abstands- und Sicherheitsgeboten - ein paar hundert Menschen in einem Stadion zusammenkommen, um einer Büttenrede zu lauschen, dürfte dies vielleicht möglich sein.

Auch während des Zweiten Weltkriegs, als die Nazis den Karneval verboten hatten, als die Menschen andere Sorgen hatten, gab es Einzelne, die sich verkleideten. Für sie ist das Ganze eben - je nach Region - ein Lebensgefühl, ein Ventil, was sich ohnehin nicht verbieten ließe.

Nicht alle Fragen müssen sofort beantwortet werden

Bleibt noch der Zeitpunkt. Wenn Karnevalsgesellschaften heute eine Antwort bräuchten, ob ihr Umzug, ihre Sitzung stattfinden könne, dann kann es darauf nur eine Antwort geben. Doch wenn bis zum Elften im Elften oder zum Straßenkarneval im Februar 2021 noch etwas gewartet werden kann, muss diese Frage nun nicht beantwortet werden, ist also jede Aufregung umsonst.

All das zeigt: Die Frage nach dem bunten Treiben lässt sich nicht mit Ja oder Nein, mit Schwarz oder Weiß beantworten. Die Welt ist - erst recht in einer Pandemie - eher grau. Sprich: Es braucht unterschiedliche Antworten zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Und wenn diese übergeordnete Erkenntnis verinnerlicht würde, wäre schon viel gewonnen.

