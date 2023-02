Der Karneval in Rio strebt heute seinem Höhepunkt zu. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / William Volcov)

Im weltberühmten Sambodrom treten zwölf Sambaschulen mit tausenden Tänzerinnen, Tänzern und Musikgruppen gegeneinander an. Vor mehr als 70.000 Zuschauern konkurrieren sie um den Preis für die beste Darbietung des Jahres.

Nach zwei Jahren unter Pandemie-Bedingungen findet der Karneval in Rio in diesem Jahr wieder ohne Einschränkungen statt. 2021 waren die Feierlichkeiten ganz ausgefallen. In diesem Jahr erwartet Rio de Janeiro wieder mehr als fünf Millionen Besucher aus aller Welt.

